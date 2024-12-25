Beklentisini 28 bin lira olarak açıklayan Dervişoğlu\'ndan asgari ücrete sert tepki

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 2025 yılı için asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklamasının ardından siyasi tartışmalar devam ediyor. Daha önce 2025'in ilk yarısı için asgari ücret beklentisini 28 bin lira olarak açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısında yeni asgari ücrete sert tepki gösterdi.

"DAĞ FARE DOĞURDU"

Dervişoğlu, "Türkiye, iktidarın sürekli ateş taşıdığı bir asgari ücret cehennemidir. Günü, saati, dakikası belli olan, İhtiyacın ve kaynakların ne olduğu, hesaplama modüllerinin nasıl olduğu bilinen asgari ücret tespitinde; yapacakları üç kuruş zammı görüşüp durdular. Sonuçta yine dağ fare doğurdu. Devlet kendi vergisine, harcına, kağıdına, mührüne neredeyse yüzde 50 zam yapmışken çarşıda etiketler halen yüzde 100 artarken, iktidarın gözü, emekçinin avcundaki kırıntılardadır." şeklinde konuştu.

"ENFLASYON VATANDAŞIN ALIN TERİNİ GÖTÜRMÜŞTÜR"

Geçtiğimiz yıl ocak ayında belirlenen 17 bin liranın bugün alım gücü bakımından en iyi ihtimalle o günün 12 bin lirasına düştüğünü ifade eden Dervişoğlu, "Enflasyon vatandaşın alın terini, emeğini alıp götürmüştür. Mazot, 44 Lira, simit 15 lira en ucuz et 400 Lira. Yeni ev tutacak olana en düşük kira 20 bin lira." dedi.

"SADAKA BİLE DEĞİL"

Dervişoğlu yeni asgari ücretle ilgili, "Dün akşam saatlerinde yine oldubittiye getirip, Asgari ücreti ilan ettiler. Açlık sınırının 21 bin lira, yoksulluk sınırının ise 72 bin lira olduğu bir ülkede işçiye reva görülen 22 bin 104 lira asgari ücret sadaka bile değildir. İlan edilen artış oranı hiçbir yaraya merhem olmayacaktır. Ocak ayı itibari ile gelecek zamlarla birlikte daha ilk ayında yine kuşa dönecektir. Asgari ücreti sanki bir derde çare olacakmış gibi sosyal medya hesabından millete duyuran Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum: Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ ZAM VE VERGİYLE YATIP UYANIYOR"

Dervişoğlu sözlerinin devamında, "Bakınız, Mehmet Şimşek, göreve başladığı günden itibaren milletimiz iki kelime ile yatmakta ve uyanmaktadır: zam ve vergi. Elbette ki zam, maaşlara değildir, vergiler de iktidarın zengin ettiklerine değildir. Gelir-gider dengesi tutmuyor ve çözüm yeni vergilerde aranıyorsa; bunun adı 'ekonomik kriz' değil, 'Yönetim ve iktidar krizidir.'" diye konuştu.