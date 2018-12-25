Son Dakika Haberleri: Asgari Ücret Belli Oldu: Büyük Artış !

Asgari Ücret Belli Oldu: Büyük Artış !

1 saat önce

Asgari ücret, 2 bin 20 lira olarak belirlendi.

Asgari ücret, 2 bin 20 lira olarak belirlendi.

Asgari ücret belli oldu. 2019 yılı asgari ücreti, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Yeni rakamı, komisyonun son toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:21 Kaynak: İHA

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