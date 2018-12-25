Asgari Ücret Belli Oldu: Büyük Artış !
1 saat önce
Asgari ücret, 2 bin 20 lira olarak belirlendi.
Asgari ücret, 2 bin 20 lira olarak belirlendi.
Asgari ücret belli oldu. 2019 yılı asgari ücreti, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Yeni rakamı, komisyonun son toplantısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
duyurdu.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:21 Kaynak: İHA
Son Dakika! Milyonların Merakla Beklediği 2019 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu
Asgari Ücret Zammına Türk-İş Başkanı'ndan İlk Yorum: Yüzde 80'lik Kesimi Mutlu Ettik
Asgari Ücrete Yüzde 26,05 Zam Yapılmasının Ardından Emeklinin Zam Beklentisi Arttı
Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu