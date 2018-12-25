Asgari Ücret Bugün Belli Oluyor
24 dakika önce
Asgari ücret bugün belli olacak.
Asgari ücret bugün belli olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün 4. toplantısını yapacak. Saat 10.00'daki toplantıda asgari ücret belirlenecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:56 Kaynak: İHA
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