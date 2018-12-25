Son Dakika Haberleri: Asgari Ücret Bugün Belli Oluyor

Asgari Ücret Bugün Belli Oluyor

24 dakika önce

Asgari ücret bugün belli olacak.

Asgari Ücret Bugün Belli Oluyor, System.String[]
Asgari ücret bugün belli olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün 4. toplantısını yapacak. Saat 10.00'daki toplantıda asgari ücret belirlenecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:56 Kaynak: İHA

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