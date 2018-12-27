Son Dakika Haberleri: Asgari Ücret Derin Nefes Aldırdı"

Asgari Ücret Derin Nefes Aldırdı"

47 dakika önce

Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, "Asgari ücretin artırılması ile de bu toparlanma sürecinde, önemli bir adım atılmış oldu.

Asgari Ücret Derin Nefes Aldırdı
Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, "Asgari ücretin artırılması ile de bu toparlanma sürecinde, önemli bir adım atılmış oldu. Asgari ücret derin nefes aldırdı. 2019 yılı için açıklanan bu rakamlar ile geleceğe daha iyimser bakıyoruz ve asgari ücretteki bu artışı DERSİAD olarak olumlu karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çınar, yaptığı yazılı açıklamada asgari ücret zammını değerlendirdi.

Yapılan artışın iş dünyasında olumlu karşılandığını bildiren Çınar, şu açıklamalarda bulundu:

"Şu ana kadar normalleşme adına yapılan tüm tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Asgari ücretin artırılması ile toparlanma sürecinin önemli bir adımı atılmış oldu. 1 Ocak 2019 itibarıyla asgari ücret 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücret, yüzde 26,5 oranında bir artış gösterdi. Buna göre bekar bir işçinin Asgari Geçim İndirimi 191 lira 88 kuruş olurken 3 çocuklu, eşi çalışmayan bir sigortalının Asgari Geçim İndirimi ise 330 lira 2 kuruşa yükselmiş oldu.

Geçtiğimiz ağustos ayında, dış güçlerin ekonomimiz üzerinde oynadığı oyunla yükselen dolar kuru, devletimizin attığı olumlu adımlar ve milletimizin desteği ile amaçlarına ulaşamadı. Asgari ücretin arttırılması ile de bu toparlanma sürecinde, önemli bir adım atılmış oldu. Asgari ücret derin nefes aldırdı. 2019 yılı için açıklanan bu rakamlar ile geleceğe daha iyimser bakıyoruz ve asgari ücretteki bu artışı DERSİAD olarak olumlu karşılıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:37 Kaynak: AA

Erdemli, Çınar, Ekonomi
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