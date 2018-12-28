Asgari Ücret Derin Nefes Aldırdı

Yüzde 26,5 oranında bir artışı iş dünyasında da olumlu bir şekilde karşılanan asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan DERSİAD (Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği)Genel Başkanı Mustafa Çınar, "Şu ana kadar normalleşme adına yapılan tüm tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Asgari ücretin artırılması ile toparlanma sürecinin önemli bir adımı atılmış oldu" dedi.

1 Ocak 2019 itibariyle asgari ücret 2 bin 20 TL olarak belirlenen asgari ücret, yüzde 26,5 oranında bir artış gösterdi.Buna göre bekâr bir işçinin Asgari Geçim İndirimi 191 lira 88 kuruş olurken 3 çocuklu, eşi çalışmayan bir sigortalının Asgari Geçim İndirimi ise 330 lira 2 kuruşa yükselmiş oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar, "Geçtiğimiz Ağustos ayında, dış güçlerin ekonomimiz üzerinde oynadığı oyunla yükselen dolar kuru, devletimizin attığı olumlu adımlar ve milletimizin desteği ile amaçlarına ulaşamadı. Asgari ücretin arttırılması ile de bu toparlanma sürecinde, önemli bir adım atılmış oldu. 2019 yılı için açıklanan bu rakamlar ile geleceğe daha iyimser bakıyoruz ve asgari ücretteki bu artışı DERSİAD olarak olumlu karşılıyoruz" dedi.