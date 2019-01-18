Son Dakika Haberleri: Asgari Ücret Desteğine İlişkin Hükümler İçeren Kanun Teklif Kabul Edildi.

Asgari Ücret Desteğine İlişkin Hükümler İçeren Kanun Teklif Kabul Edildi.

16 dakika önce

IHAAW030402-SIY/18-01-2019- Asgari ücret desteğine ilişkin hükümler içeren Kanun Teklif kabul edildi.

Asgari Ücret Desteğine İlişkin Hükümler İçeren Kanun Teklif Kabul Edildi., System.String[]
IHAAW030402-SIY/18-01-2019

- Asgari ücret desteğine ilişkin hükümler içeren Kanun Teklif kabul edildi. 18.01.2019 03: 04: 02 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Politika
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