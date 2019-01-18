Asgari Ücret Desteğine İlişkin Hükümler İçeren Kanun Teklif Kabul Edildi.
16 dakika önce
IHAAW030402-SIY/18-01-2019- Asgari ücret desteğine ilişkin hükümler içeren Kanun Teklif kabul edildi.
IHAAW030402-SIY/18-01-2019
- Asgari ücret desteğine ilişkin hükümler içeren Kanun Teklif kabul edildi. 18.01.2019 03: 04: 02 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
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