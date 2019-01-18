Son Dakika Haberleri: Asgari Ücret Desteğine İlişkin Hükümler İçeren Kanun Teklifi Kabul Edildi

Asgari Ücret Desteğine İlişkin Hükümler İçeren Kanun Teklifi Kabul Edildi

50 dakika önce

Asgari ücret desteğine ilişkin hüküm içeren kanun teklifi kabul edildi.

Asgari Ücret Desteğine İlişkin Hükümler İçeren Kanun Teklifi Kabul Edildi, System.String[]
Asgari ücret desteğine ilişkin hüküm içeren kanun teklifi kabul edildi. Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklif ile, internet ve benzeri ortamlarda, imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlara gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna tutulacak. 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişiliklerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna olacak.

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Kıyı Kanunu'nun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerinden muaf tutulacak. Teklife göre, asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay devam edecek. Ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan iş yerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3,36 lira destek sağlanacak.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:51 Kaynak: İHA

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