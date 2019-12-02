Asgari ücret görüşmeleri başladı

ANKARA'da işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 asgari ücretini belirlemek içir görüşmelere başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İstihdamı artıracak en önemli eylemlerden biri; asgari ücretin hem çalışanlar hem işverenler için ekonomik konjonktür ile uyumlu bir şekilde verimliliğe de katkı verecek seviyede belirlenerek tespit edilmesi olacaktır" dedi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. Toplantıya Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı.

'2023 HEDEFİMİZ İSTİHDAMI KORUMAK VE ARTIRMAK OLACAK'

Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, bugüne kadar, işçi-işveren ve kamu arasında oluşturdukları üçlü diyalog mekanizmasının etkin bir şekilde işlediğini ve işlemeye devam edeceğini bildirdi. Asgari ücretin, çalışma hayatında ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, "Buradaki tüm çabamız, hepimizin ortak hedefi, tüm sosyal tarafların görüşlerini ve taleplerini, koşullarını göz önünde bulundurarak, işçi ve işverenlerimizle birlikte sürdürülebilir bir kalkınmayı da tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek. Bununla beraber; işverenlerin çalışanları ile asgari ücretin üzerinde anlaşmaları mümkün. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde 2023 hedeflerimiz, istihdamı korumak ve artırmak olacaktır. İstihdamı arttıracak en önemli eylemlerden biri de, asgari ücretin hem çalışanlar hem işverenler için ekonomik konjonktür ile uyumlu bir şekilde verimliliğe de katkı verecek seviyede belirlenerek tespit edilmesi olacaktır" dedi.

'ÜLKEMİZDE UYGULANAN ASGARİ ÜCRET BİRÇOK AB ÜLKESİNİ GERİDE BIRAKTI'

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki bu ilk asgari ücretin, oy birliği ile kabul edilmesinin uzlaşı zemininin gücünü, kuvvetini gösterdiğini kaydederek, "2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2019 yılında 2020 liraya çıkararak nominal olarak 10 kat artırdığımıza dikkatinizi çekmek isterim. Reel anlamda ise asgari ücreti yaklaşık 1,5 kat arttırmış bulunmaktayız. Uluslararası veriler açısından asgari ücretin işçiye sağladığı satın alma gücüne baktığımızda, geldiğimiz nokta itibarıyla önemli bir ivmeye sahibiz. 2019 yılı itibarıyla ülkemizde uygulanan asgari ücretin Bulgaristan Portekiz gibi daha birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görüyoruz. Asgari ücretin satın alma gücüne yansımasına baktığımızda AB üye ve aday ülkeleri arasında 2002 yılı başında 15'inci sırada, 2017 ve 2018 yıllarında 12'inci sırada iken; bu yıl ülkemiz 10'uncu sıraya yükselmiş durumda" diye konuştu.

'4'ÜNCÜ TOPLANTI SONRASI AÇIKLANACAK'

Asgari ücretlilerin gelirinde vergi diliminin değişmesi nedeniyle meydana gelen düşüşü 7103 sayılı kanunla kalıcı hale getirerek önlediklerini hatırlatan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Asgari ücret, özünde bir sosyal koruma ücreti olmasına rağmen, ihbar ve kıdem tazminatı, prim , vergi ve idari para cezaları, işsizlik ödeneği, evde bakım ücreti, asgari geçim indirimini bire bir etkiliyor. Güncel verilere bakacak olursak, işsizlik rakamları ağustos itibarıyla 14 seviyesinde. 2019 sonu beklentimiz ise 12,9. 2020'de ise bu oranın 11,8 seviyesine gerileyeceğini ve azalan seyrini sürdüreceğini öngörüyoruz. Buradaki temel meselemiz işin kendisini yani istihdamı korumak. Bu hedeflere ulaşılması da ancak tüm soysal tarafların tümüyle işbirliği halinde, güç birliği yaparak korumak mümkün. Aralık ayının son haftası itibarıyla bakanlığımız ev sahipliğinde yapacağımız 4'üncü toplantı sonucunda açıklanarak belirlenecek ve 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan asgari ücretin; çalışanlarımız ve ailelerine, işverenlerimize ve bütün vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

'ASGARİ ÜCRET, PAZARLIK ÜCRETİ DEĞİLDİR'

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise, geçtiğimiz hafta yaptıkları araştırma ile bekar bir işçinin yaşama maliyetini aylık net 2 bin 578 TL olarak belirlediklerini söyleyerek, "Halen geçerli olan asgari ücret bir işçi için günlük net 67 lira 36 kuruştur. Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen asgari ücret yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değildir" ifadelerini kullandı.

İSTEKLERİ SIRALADI

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücret desteğinin 2020 yılında da 200 TL olarak devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2020 yılı için alınmamasını, SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını, sosyal yardımların istihdamı destekleyecek şekilde yeniden değerlendirilmesini, rekabet içerisinde olduğumuz çoğu ülkeden ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan ücret üzerindeki vergi yüklerinin tekrardan gözden geçirilmesini bekliyor ve talep ediyoruz" diye konuştu.

Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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Haluk KARAASLAN- Muhammet BAYRAM- Celal ATALAY/ANKARA, -