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Asgari ücret görüşmeleri başladı - Son Dakika

Asgari ücret görüşmeleri başladı

01.12.2021 15:52
Asgari ücret görüşmeleri başladı

Asgari ücret görüşmeleri başladıANKARA'da işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için görüşmelere başladı.

Asgari ücret görüşmeleri başladı

ANKARA'da işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için görüşmelere başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ben inanıyorum ki buradan çıkacak karar, Türkiye'nin büyümesini daha da ileri taşıyacak ve bir heyecan yaratacaktır" dedi.

8 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı. Toplantıya Bakan Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Bilgin, asgari ücretin önemli olduğunu belirterek, "Çünkü asgari ücret çalışanların, adı üzerinde 'asgari' almaları gereken asgari ücreti ifade ediyor. Türkiye'de yaklaşık sadece asgari ücretle geçinen 6 milyon civarında işçi var, emekçi var. Emekçilerin aldıkları ücret, temel ücret haline gelirse asgari ücret bunun düzenlenmesiyle ilgili çalışmalarda daha da önem kazanacaktır çünkü biz her şeyden önce şöyle bir yaklaşımı benimsediğimizi defalarca ilettik ve açıkladık. O da şu; biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Türkiye çapında yaptığımız araştırmada, hem işveren kesimine hem emekçilere ulaşıldı" dedi.

'EKONOMİMİZ DİNAMİK'Bakan Bilgin, Türkiye ekonomisinin 3 çeyrek üst üste büyüdüğüne dikkat çekerek, "Ekonomi büyürken de küçülürken de sorunlar ortaya çıkabilir. Her değişim yeni sorunlar ortaya çıkarabilir ama Türk ekonomisi çok şükür 3 çeyrektir üst üste büyüyen bir ekonomi. Büyüme sürecinin de elbette ki sorunları var. Türk ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7.2, 2'nci çeyrekte 21.7, son çeyrekte de 7.4 olarak büyümesi yaşadığımız küresel kriz ortamında, ekonominin nasıl dinamik bir karaktere sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur" diye konuştu.'2 BİN 500 İŞÇİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ'Bakan Bilgin, asgari ücret ile yaptıkları araştırmayı da paylaşarak, şunları söyledi:  "Yeni dönem asgari ücret beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırma kapsamında Türkiye genelinde 26 ilde 604 işveren ve yönetici, 2 bin 500 işçi ile görüşülmüştür. İmalat sanayi, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile görüşme yapılmıştır. İşverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görülmüştür. Katılımcıların yüzde 34'ü 'yeni dönem asgari ücret ne kadar olmalı' sorusuna, '3 bin 501 ile 3 bin 750 lira arasında' cevabını vererek en yüksek oranı oluşturmuştur. Bu rakamı yüzde 19,3 ile '3 bin 251 lira ile 3 bin 500 lira arasında olmalı' diyenler, yüzde 13,7 oranı ile de '3 bin 751 ile 4 bin lira arasında olmalı' diyenler izlemiştir. 'Asgari ücretin artırılması işten çıkarmalara yol açar mı?' sorusuna katılımcıların yüzde 74,3'ü 'evet' yanıtını verirken yüzde 25,7'si ise 'hayır' yanıtını vermiştir."

Bakan Bilgin, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, "Türkiye büyüdükçe birlikte hem emeğin hem sermayenin pay alması, bu büyümeyi birlikte taşıması, buna alın terini katan işçiden emeğini ve bilgisini katan girişimciye kadar Türkiye'nin önünde yürüyen herkesin payı vardır. Bu payı biz sosyal olarak da paylaştığımız zaman da Türkiye birlikte zenginleşecektir. Ben inanıyorum ki buradan çıkacak karar, Türkiye'nin büyümesini daha da ileri taşıyacak ve bir heyecan yaratacaktır" dedi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Asgari ücret görüşmeleri başladı - Son Dakika


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