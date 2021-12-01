Asgari ücret görüşmeleri başladı (2) - Son Dakika

Asgari ücret görüşmeleri başladı (2)

TÜRK-İŞ: ASGARİ ÜCRETLİ SAYISINI AZALTMALIYIZ

Türk-iş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, artan enflasyonla beraber döviz kurunun yükselmesi ile alım gücünün düştüğünü söyledi. Irgat, "Son 2 ayda hayat şartlarının olabildiğince zorlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Bu şartlar ister istemez asgari ücretteki beklentileri yükseltmiş durumda. Bir yanlış algı içerisindeyiz. Aslında bizim en az ücret olarak belirleyeceğimiz ya da kabul edilen asgari ücret maalesef toplumda çalışanlar içinde genel bir yaşam ücreti olarak algılandı. Aslında bizim yapmamız gereken, hükumetlerimizin yapması gereken bu yanlışlığı düzeltmek. Yani asgari ücretli çalışan sayısını azaltmak. Bunu yapmak için de demokratik bir ülkede yaşadığımıza göre insanların anayasal hakkı olan örgütlenme hakkını yani sendikalı olma hakkını kullanabilecekleri yapıyı ortaya koymak gerekiyor" dedi.

TİSK: SİGORTA PRİM YÜKLERİNİN AZALTILMASINI İSTİYORUZTİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise hükümet tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilen desteklerin oldukça önemli olduğunu belirterek "Asgari ücret teşviki yeni istihdam yaratılmasında kayda değer fayda sağlamaktadır. Bunu geçtiğimiz dönem verilen desteklerde de gördük. Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumunun işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulmasının altını çizmek istiyorum. Asgari ücret tespitinde, dünyanın ve ülkemizin içinde olduğu sürecin yarattığı olağanüstü ekonomik durumun ve kayıt dışılığın dikkate alınmasını, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin kademeli olarak azaltılmasını istirham ediyoruz" diye konuştu.2'NCİ TOPLANTI 7 ARALIK'TAKonuşmaların ardından basına kapalı devam eden Asgari Ücret Tespit Komisyonu 'nun ilk toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü. Çıkışta tekrar açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "İnşallah karşılıklı anlayış içinde beklentilere sonuç verebilecek anlayışı ben şahsen bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2'nci toplantının 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te Türk-İş'te, 3'üncü toplantının ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK binasında yapılacağı belirtildi.