TİSK Genel Sekreteri Koç'tan asgari ücret açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücrete ilişkin, "Bu yıl hiç olmadığı kadar bir mutabakatımız var hem işçi kesimi hem hükümet tarafıyla. Ümit ediyoruz, üçlü mutabakatla imzalanır ve tüm dengeler gözetilir." dedi.

Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılan toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları temsilcilerinin komisyona ekonomik raporları sunduğunu belirten Koç, TİSK'in ev sahipliğinde perşembe günü yapılacak toplantıda Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek raporların görüşüleceğini söyledi.

Koç, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına sorusu üzerine, "Hem TİSK Başkanımız hem Türk-İş Başkanımız hem de Sayın Bakanımız en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalama taraftarı. Yasada da zaten bir, üç veya dört toplantı diye bir zorunluluk yok. Ümit ederiz ki bu hafta asgari ücreti açıklarız." yanıtını verdi.

"Bugünden rakam söylemem mümkün değil"

İşçi kesiminin yüzde 36 civarındaki yeniden değerleme oranın üzerinde bir rakamı işaret etmesiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Koç, "Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bugünden bir rakam söylemem mümkün değil. Üçüncü toplantıyı da görmemiz gerekecek." dedi.

Koç, işçiyi de işvereni de memnun edecek bir rakamın ortaya çıkıp çıkmayacağı sorusuna, "Bu yıl hiç olmadığı kadar bir mutabakatımız var hem işçi kesimi hem hükümet tarafıyla. Ümit ediyoruz, üçlü mutabakatla imzalanır ve tüm dengeler gözetilir." karşılığını verdi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın komisyonda işçi ve işveren üzerindeki vergi yüklerine değindiği açıklamasının anımsatılması üzerine Koç, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl da bu konuda mutabakatımız vardı, bu yıl da yine mutabakatımız var. Sadece işveren üzerindeki değil, çalışan üzerindeki yükleri de gündeme getirdik. Temennimiz vergi dilimleri ve vergi kesintilerinin kademe olarak azaltılması. Bu sadece asgari ücretlilere değil, tüm çalışanlara yapılmalı."