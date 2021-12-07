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Asgari Ücret Komisyonu 2'nci toplantısını yaptı (2) - Son Dakika

Asgari Ücret Komisyonu 2'nci toplantısını yaptı (2)

07.12.2021 17:18
Asgari Ücret Komisyonu 2'nci toplantısını yaptı (2)

Asgari Ücret Komisyonu 2'nci toplantısını yaptı (2) TİSK GENEL SEKRETERİ AÇIKLAMA YAPTIİşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 2'nci toplantısını Türk-İş Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Asgari Ücret Komisyonu 2'nci toplantısını yaptı (2)

TİSK GENEL SEKRETERİ AÇIKLAMA YAPTI

İşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 2'nci toplantısını Türk-İş Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi. 2 saat süren toplantı sona erdi. Toplantı sonrasında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, açıklama yaptı. Koç, toplantıda Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporlarınun sunulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Üçüncü toplantı perşembe günü TİSK ev sahipliğinde gerçekleşecek. Orada da çalışmalar, TÜİK'ten gelen raporlar görüşülecek ve değerlendirilecek. İlk açıklamamızda da bahsettik. Konfederasyon başkanımız, Türk-İş Başkanı ve bakan en kısa sürede üçlü mutabakatla imzalamak taraftarıyız. Yasada da biliyorsunuz herhangi bir zorunluluk yok, toplantı sayısı olarak. Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız. Geçtiğimiz yıl da bu konuda mutabakatımız vardı. Sadece işveren üzerindeki değil, çalışan üzerindeki yükleri de gündeme getirdik. Özellikle temennimiz vergi kesintilerini kademeli azaltılması. Ama bu sadece asgari ücret ile çalışanlar için değil, tüm çalışanlarımız için bu konuda çalışma yapılması konusunda mutabakatımız var'."

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Asgari Ücret Komisyonu 2'nci toplantısını yaptı (2)

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Asgari Ücret Komisyonu 2'nci toplantısını yaptı (2) - Son Dakika


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