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Asgari Ücret Komisyonu 3'üncü kez toplandı - Son Dakika

Asgari Ücret Komisyonu 3'üncü kez toplandı

09.12.2021 11:14
Asgari Ücret Komisyonu 3'üncü kez toplandı

Asgari Ücret Komisyonu 3'üncü kez toplandıASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde toplandı.

Asgari Ücret Komisyonu 3'üncü kez toplandı

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde toplandı. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Uzun vadeli yatırım, istihdam döngüsünü kırmayacak asgari ücret arayışı içindeyiz" dedi.

İşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 3'üncü toplantısı, TİSK Genel Merkezi'nde başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, açıklama yaptı. Çok meşakkatli iş yapıldığını belirten Akkol, "Bu çalışmayı da kamu ile Türk-İş ile işçi temsilcilerimizle ve bütün işverenlerle birlikte yapıyoruz. Ben bazı prensiplerimizin tekrar altını çizmek istiyorum. Hakikaten çok meşakkatli bir süreç yönetiliyor. Çalışanların görüşlerini alıyoruz. Anket yapıyoruz. Anlık görüşlerini alıyoruz. Bakanlığımızın bir anketi vardı. Buradan çok istifade ettik, etmeye devam ediyoruz. 10 binlerce satır veri analiz ettik, etmeye devam ediyoruz. Küçük, orta, büyük işletmeleri segment segment analiz ediyoruz. Asgari ücret ile ilgili görüşlerini, taleplerini, önerilerini alıyoruz. Dolayısıyla bizim için en önemli konulardan bir tanesi çok kapsayıcı, herkesin görüşünü aldığımız bir süreç olması. TİSK bütün bu görüşleri aldı ve bu toplantılarda hem devletimizle hem de çalışan kesimi temsil eden Türk-İş'le bunları paylaşıyor olacağız" diye konuştu.

'İSTİHDAM DÖNGÜSÜNÜ KIRMAYACAK ASGARİ ÜCRET ARAYIŞINDAYIZ'TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, prensiplerini anlatarak, "Biz bu sene 3'lü imza istiyoruz. Yani kamunun imzaladığı, Türk-İş'in imzaladığı aynı zamanda işverenlerin de imzaladığı 3'lü bir mutabakata ihtiyaç var. Dünya, ülkemiz, kolay zamanlardan geçmiyor. Pandeminin halen ortasındayız. Böyle bir mutabakat uzun yıllardır görülmedi. Bu mutabakatı bu sene yapmak istiyoruz. Yani bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla beraber 3'lü bir imza arayışındayız. Son yıllarda işveren kesimi ondan önce işçi kesimiyle imzalanan yıllar var. Bu sene altını çizdiğimiz konu 3'lü imza oldu. Bir diğeri hızlı bitirmek istiyoruz. Doğal olarak bu konu çok gündem oluyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Asgari ücretli 6 milyon 100 kişi değil onların aileleri, asgari ücrete yakın ücret alanlar, asgari ücrete yakın almasalar da bu ücret zammından olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilenecek milyonlar var. Dolayısıyla tüm kamuoyunun ilgisi burada. Uzun vadeli yatırım, istihdam döngüsünü kırmayacak asgari ücret arayışı içerisindeyiz" dedi.'ÜLKENİN BUNA İHTİYACI VAR'

Özgür Burak Akkol, bugüne kadar yapılan toplantılarda ücret miktarının konuşulmadığını da belirterek, "Bazen bizlere düşük gelen bazen bizlere yüksek gelen farklı farklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek bir takım vergi indirimlerinin hakikaten oyunu çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Özellikle vergi indirimi ve teşvik konusu burada belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek biz 3'lü imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Burada TİSK çok kuvvetli bir irade ortaya koyuyor. Eylül ayından beri biz 3'lü imza istiyoruz. Ülkenin buna ihtiyacı var" diye konuştu.

Asgari Ücret Komisyonu 3'üncü kez toplandı
Asgari Ücret Komisyonu 3'üncü kez toplandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Asgari Ücret Komisyonu 3'üncü kez toplandı - Son Dakika


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