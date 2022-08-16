Asgari ücret ne kadar? 2022 Asgari ücret brüt ne kadar oldu? - Son Dakika
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Asgari ücret ne kadar? 2022 Asgari ücret brüt ne kadar oldu?

16.08.2022 11:18
Asgari ücret ne kadar? 2022 Asgari ücret brüt ne kadar oldu?

Asgari ücret ne kadar oldu ve asgari ücret brüt kaç TL olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari ücret ne kadar ve kaç TL soruları araştırılıyor. Peki, asgari ücret ne kadar? 2022 Asgari ücret brüt ne kadar oldu?

Asgari ücrete yeni gelen zam ile birlikte, asgari ücret ne kadar oldu merak ediliyor. Asgari ücret brüt kaç TL vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Asgari ücret ne kadar? 2022 Asgari ücret brüt ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Brüt asgari ücret 5.004 TL, net asgari ücret 4.253 TL, asgari ücretin işverene maliyeti 5.879 TL idi.

Yeni asgari ücret:

Yüzde 30 zam ile 5 bin 500 TL olduğu belirlendi.

ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan nihai kararın çıkmasının ardından milyonların beklediği kararı açıklamak için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameralar karşısına geçti. Erdoğan, temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücretin yüzde 30'luk bir artışla 5 bin 500 TL olduğunu açıkladı.

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Asgari Ücret, Soğuk Haber, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Asgari ücret ne kadar? 2022 Asgari ücret brüt ne kadar oldu? - Son Dakika


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