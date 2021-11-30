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"Asgari ücret sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir" - Son Dakika

"Asgari ücret sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir"

30.11.2021 14:22
"Asgari ücret sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir"

İŞ konfederasyonuna bağlı Erzurum'daki 12 sendikanın şube Başkanları sendika merkezinde bir araya gelerek asgari ücret konusunda ortak basın açıklaması yaptı.

TÜRK-İŞ konfederasyonuna bağlı Erzurum'daki 12 sendikanın şube Başkanları sendika merkezinde bir araya gelerek asgari ücret konusunda ortak basın açıklaması yaptı.

Asgari ücretin insanın yaşaması ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari gelir kaynağı olduğunu ifade eden Türk-İş Erzurum İl Temsilcisi Yusuf Gökcan, ekonomide özellikle son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağanüstü dalgalanma ve başta gıda ve kira olmak üzere temel mal ve hizmet fiyatlarında görülen artışların emeğinden başka hiçbir geliri olmayan ücretli çalışanların satın alma gücünü gerilettiğini söyledi.

Gökçan, açıklamasında şunları kaydetti; "Asgari ücret, işçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücrettir. Bu yönüyle asgari ücret, insanın yaşaması ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari gelir kaynağıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Anayasası'nın girişinde, "işçinin ve ailesinin yalnızca geçimini temin eden ücret, insanca yaşamaya yeterli bir ücret değildir. Halbuki işçinin insanca yaşaması için yeterli ücrete sahip olması gerekir" ifadesine yer verilmiştir. Üç İşçi Konfederasyonu "insan onuruna yaraşır bir asgari ücret" belirlenmesi taleplerini bir araya gelerek ortaklaştırmıştır. Özellikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel sorunu olan asgari ücretin, belirlediğimiz ve savunduğumuz ilkeler doğrultusunda karara bağlanması büyük önem taşımaktadır. Ücretli çalışanların yarıya yakını asgari ücret ve civarında bir gelir elde etmektedir. Sosyal güvenlik primine esas ortalama kazanç da asgari ücretin biraz üzerindedir. Asgari ücret belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Sadece asgari ücret alanlar değil; asgari geçim indirimi, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, engelli ve yaşlılık aylığı ile bakım yardımı, genel sağlık sigortası, bireysel emeklilik, sosyal güvenlik borçlanması, sosyal güvenlik alt ve üst primlerinin belirlenmesi gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Ekonomide özellikle son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağanüstü dalgalanma ve başta gıda ve kira olmak üzere temel mal ve hizmet fiyatlarında görülen artışlar, emeğinden başka hiçbir geliri olmayan ücretli çalışanların satın alma gücünü geriletmiştir. Bu nedenle, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin, ekonomide yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak, insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi gereği ortak düşüncemizdir. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin ailesiyle birlikte insanca yaşamasını sağlayacak gelirdir. Asgari ücretin belirlenmesi müzakerelerinde göz önünde tutulması gereken öncelikli husus, çalışanların karşı karşıya bulundukları geçim koşullarıdır. Çalışanlar, yaşanılan ekonomik sıkıntıların nedeni değil mağdurudur ve "ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum" gerekçesiyle asgari ücretin düşük belirlenmesi kabul edilemez. Asgari ücret ile bağlantılı olarak ve günümüz ekonomik koşullarını da dikkate alarak; İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin benzeri bir destek işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır. "Sosyal Devlet" ilkesi gereği memurlara çalışmayan eş için ödenen "aile yardımı" işçiler için de uygulamaya konulmalıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı ve asgari ücret teşviki sadece sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için uygulanmalıdır."

Asgari ücret sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir
Asgari ücret sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir
Asgari ücret sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir
Asgari ücret sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir

Asgari Ücret, Erzurum, Sendika, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Asgari ücret sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Asgari ücret sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir" - Son Dakika
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