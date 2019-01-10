Asgari ücret teklifi komisyondan geçti
1 saat önce
Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması gibi düzenlemeleri de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması gibi düzenlemeleri de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
'nda kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:25
Asgari Ücret Desteğini İçeren Teklif Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi
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