Son Dakika Haberleri: Asgari ücret teklifi komisyondan geçti

Asgari ücret teklifi komisyondan geçti

1 saat önce

Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması gibi düzenlemeleri de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Asgari ücret teklifi komisyondan geçti, System.String[]
Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması gibi düzenlemeleri de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:25 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asgari Ücret Desteğini İçeren Teklif Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek

40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu? 'Acun Ilıcalı ile Itır Esen Aşk Yaşıyor' İddialarının Ardından Şeyma'dan Manidar Fotoğraf!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 21:44:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asgari ücret teklifi komisyondan geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]