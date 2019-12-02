Son Dakika Haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyo'nun İkinci toplantısı 10 Aralık'ta
Son Dakika Güncel Asgari Ücret Tespit Komisyo'nun İkinci toplantısı 10 Aralık'ta - Son Dakika

Asgari Ücret Tespit Komisyo'nun İkinci toplantısı 10 Aralık'ta

6 saat önce

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını tamamladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyo'nun İkinci toplantısı 10 Aralık'ta, System.String[]

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını tamamladı. İkinci toplantı 10 Aralık'ta yapılacak.

(İHA)

Asgari Ücret, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asgari ücret pazarlıklarında işçi ve işveren temsilcileri ilk fikir ayrılığını yaşadı
İstanbul Barajlarında alarm Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 22:11:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyo'nun İkinci toplantısı 10 Aralık'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]