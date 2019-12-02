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Asgari Ücret Tespit Komisyo'nun İkinci toplantısı 10 Aralık'ta
6 saat önce
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:55 Kaynak: İHA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını tamamladı. İkinci toplantı 10 Aralık'ta yapılacak.
(İHA)
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