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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta toplanacak
6 saat önce
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta toplanacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştireceğini söyledi.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 2 Aralık'ta gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:19
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