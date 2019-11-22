Son Dakika Haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta toplanacak
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta toplanacak

6 saat önce

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta toplanacak, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştireceğini söyledi.


İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 2 Aralık'ta gerçekleştirecek.

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Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:19 
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