Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta toplanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştireceğini söyledi.



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 2 Aralık'ta gerçekleştirecek.