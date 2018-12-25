Son Dakika Haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücreti Belirlemek Üzere Son...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücreti Belirlemek Üzere Son...

26 dakika önce

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:55 Kaynak: AA

Politika
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