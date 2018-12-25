Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısını Bugün Saat 10.00'da Yapacak
27 dakika önce
IHAAW084714-EKO/25-12-2018- Asgari Ücret Tespit komisyonu 4. toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak 25.12.2018 08: 47: 14 TSI NNNN.
IHAAW084714-EKO/25-12-2018
- Asgari Ücret Tespit komisyonu 4. toplantısını bugün saat 10.00'da yapacak 25.12.2018 08: 47: 14 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:53 Kaynak: İHA
Asgari Ücretin Belirleneceği Kritik Toplantıya Kısa Bir Süre Kaldı! İşte Tüm Detaylar
Son Dakika! Asgari Ücreti Belirleyecek Toplantının Saati Belli OIdu
Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi
Ceza Söylentisini Duyan Vatandaşlar, Kimlik Kartlarını Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Koştu