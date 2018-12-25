Son Dakika Haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Bugün Toplanıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Bugün Toplanıyor

19 dakika önce

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Toplantıda, 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:01 Kaynak: AA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi
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