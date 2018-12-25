Asgari Ücret Tespit Komisyonu Bugün Toplanıyor
19 dakika önce
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bugün yapıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk
başkanlığındaki toplantı, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.
Toplantıda, 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:01 Kaynak: AA
Asgari Ücretin Belirleneceği Kritik Toplantıya Kısa Bir Süre Kaldı! İşte Tüm Detaylar
Son Dakika! Asgari Ücreti Belirleyecek Toplantının Saati Belli OIdu
Köprü Cezalarını Affeden Teklif, Meclis'te Kabul Edildi
Ceza Söylentisini Duyan Vatandaşlar, Kimlik Kartlarını Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Koştu