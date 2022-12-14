Asgari Ücret Tespit Komisyonu ekonomik verileri görüştü - Son Dakika
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ekonomik verileri görüştü

14.12.2022 17:38
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ekonomik verileri görüştü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2,5 saat süren, Asgari Ücret Tepsit Komisyonunun basına kapalı ikinci toplantısının ardından, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcilerinin sunumlarını yaptığını belirten Kavlak, bu kurumlardan ilave bilgi talep ettiklerini söyledi.

"Yavaş yavaş rakam konuşulmaya başlayacak"

"Bugün yapılan sunumları, TÜRK-İŞ yönetimiyle yarın sabah değerlendirip bir açıklama yapacağız" diyen Kavlak, üçüncü toplantının tarihiyle ilgili soruya, "Üçüncü toplantı için tarih belirlemedik. İstediğimiz sunumların gelmesini bekleyeceğiz. Muhtemelen önümüzdeki haftaya sarkar diye düşünüyorum. Eğer erken gelirse dördüncü toplantıyı gerçekleştiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Kavlak, toplantıda rakam konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine, "Bir rakam konuşulmadı. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilemiyorum ama artık yavaş yavaş rakam da konuşulmaya başlayacak." karşılığını verdi.

TİSK Genel Sekreteri Koç da ilgili kurumların sunumlarına değinerek, talep ettikleri ek bilgilerin hazırlanmasının ardından tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

"Asgari ücret işveren desteği"yle ilgili soru üzerine Koç, "Burada daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği de yine bu yıl masada. Bu konudaki talebimizi yineledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Asgari Ücret Tespit Komisyonu ekonomik verileri görüştü - Son Dakika

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