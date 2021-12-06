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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin raporlar görüşülecek - Son Dakika

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin raporlar görüşülecek

06.12.2021 10:59
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin raporlar görüşülecek

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını yarın ekonomi gündemiyle Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını yarın ekonomi gündemiyle Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında 1 Aralık'ta başlayan süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil edecek.

Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak.

Bakan Bilgin'den "emeği koruyacak asgari ücret" vurgusu

Komisyonun 1 Aralık'taki ilk toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat görüşlerini paylaştı.

Toplantıda, görüşmeleri hızla bu yıl bitirecekleri yönünde açıklama yapan Bakan Bilgin, "Enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." dedi.

TİSK Genel Sekreteri Koç, asgari ücret işveren teşvikinin devam etmesini isteyerek, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise "Umuyoruz ki alınacak karar, beklentileri karşılar, çalışanların hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutlu bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret net 2 bin 825 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin raporlar görüşülecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin raporlar görüşülecek - Son Dakika
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