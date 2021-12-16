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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı başladı - Son Dakika

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı başladı

16.12.2021 14:17
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere toplandı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere toplandı. Yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından saat 15.00'te kamuoyuna duyurulacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapan komisyon, dördüncü kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında basına kapalı yapılacak toplantının ardından, komisyon üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek ve yeni asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat 15.00'te kamuoyuna duyurulacak.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 825 lira

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı başladı - Son Dakika


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