Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı - Son Dakika

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı

22.12.2020 10:37
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı, System.String[]

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı.?

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılıyor.

Komisyonda, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor.

Türk-İş heyetinin görüşlerini paylaşacağı toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin de zam pazarlığında dikkate alınan hususlardan biri olan bir işçinin asgari geçim tutarını paylaşması bekleniyor.

Asgari ücret net 2 bin 324 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı başladı - Son Dakika


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