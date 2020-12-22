Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı yapıldı (2) - Son Dakika

TÜRK-İŞ: RAKAMLAR GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Toplantı sonrası Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, Türk-İş heyetinin görüş ve taleplerini sunmasının ardından TÜİK temsilcisinin bekar bir işçinin asgari geçim tutarına dair rakamları paylaştığı kaydedildi. Açıklamada, "Bir işçinin asgari geçim tutarının, görüşmelerde önem verdiğimiz bir göstergedir. Bugün TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak açıkladı. Kasım ayına ait bu rakamlar, ülke gerçeklerini kesinlikle yansıtmıyor. Aralık ayı ve gelecek yıl enflasyon verisi göz önünde bulundurulduğunda, bu rakamların daha da düşük kalacağı ortada" denildi.

'TEKLİFE GÖRE DURUMU YENİDEN DEĞERLENDİRECEĞİZ'TÜİK'in açıkladığı rakamın sadece bekar işçi için geçerli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcutta aylık 2 bin 324 lira olan asgari ücretle geçinilmediğini işverenler de hükümet de gayet iyi biliyor. Görüşmelerin başından beri dile getirdiğimiz insan onuruna yakışır bir ücret. Bunu savunmaya devam ediyoruz. TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı. Bugün 7 milyon insanımız asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyor. Enflasyon, geçim şartları ve ele geçen asgari ücret miktarı herkesin malumu. Bu nedenle işveren ve hükümet, insanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakamı masaya getirmeli. Daha önce de söylediğimiz gibi, çalışanların kabul edeceği bir rakam olursa Türk-İş olarak buna 'evet' deriz. İşveren ve hükümetten tekliflerini bekliyoruz. Gelecek teklife göre, durumu yeniden değerlendireceğiz."