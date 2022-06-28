Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak

28.06.2022 08:52
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla Çarşamba günü toplanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla Çarşamba günü toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) 29 Haziran Çarşamba günü toplantıya davet etti. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.

(Mehmet Kalay - İHA)

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Haziran 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 28 Haziran 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:47 Yurt dışında yaşayan Aysun Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi...
08:41 Resmi Gazete'den yayımlandı: Mevduatta stopaj vergisi indirimleri 6 ay daha uzatıldı
08:30 Adı Galatasaray ile anılan Anderson Talisca'nın sözleri gündem oldu! "Gelecek sezon daha büyük hedefler için..."
08:27 Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlerden hesap soruluyor! "Demir Yumruk" operasyonuyla 3 ayrı suç örgütü lideri ve 250 şüpheli gözaltına alındı
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 08:58:35. #1.11#
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement