Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı - Son Dakika

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

04.12.2020 22:58

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı TİSK Genel Sekreteri Koç: " Asgari ücret hizmet sektöründe olumsuz tablo göz ardı edilmeden belirlenmelidir" Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu temsil eden Konfederasyon Genel Sekreteri Akansel Koç," Ocak, Şubat...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

TİSK Genel Sekreteri Koç: " Asgari ücret hizmet sektöründe olumsuz tablo göz ardı edilmeden belirlenmelidir"

ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu temsil eden Konfederasyon Genel Sekreteri Akansel Koç," Ocak, Şubat ve Mart ayında istihdam sayımız ne ise bugün de o rakamlar içerisinde olduğumuzu belirtmekten bir kez daha mutluluk duyuyorum" dedi.

"Sürdürülebilir bir kalkınma vizyonu ile ülkemizin bu değişime uyum sağlaması için elimizden geleni yapmamız gereken bir süreçteyiz"

Asgari ücret hakkında TİSK adına konuşan Koç," Bu süreçte devletimize sağladığı bütün imkanlar için minnettarız. Bununla birlikte bizler de yükü taşımak için elimizi taşın altına koymaktan kaçınmadık. Ücretsiz izin gibi imkanları mümkün mertebe kullanmadan çalışma arkadaşlarımızın gelirlerini korumak için hep birlikte çalıştık. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işletmelerimizde çalışanlarımızın gelir kaybı yaşamaması için gönüllü olarak milyarlarca liralık fark ödemesi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu zor dönemde hükumetimiz hızla hayata geçirdiği desteklerle işletmelerimizin ve tüm çalışanlarımızın yanında oldu. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Hanım'a ve tüm hükumetimize süreç boyunca gösterdikleri hassasiyet ve kıymetli destekleri için de sonsuz teşekkür ediyorum. Sadece kamu paydaşlarıyla değil değerli işçi konfederasyonlarımızla da bu süreçte çok yakından çalıştık. Kamu İşveren ve işçi temsilcileri olarak birlikte hareket ettiğimizde de altından kalkamayacağımız hiçbir yükün olmadığını bir kez daha gösterdik. Bu vesileyle başta Türk İş olmak üzere tüm işçi konfederasyonlarımıza gösterdikleri iş birliği ve dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadesinin kullandı.

"Sürdürülebilir bir kalkınma vizyonu ile ülkemizin bu değişime uyum sağlaması için elimizden geleni yapmamız gereken bir süreçteyiz" diyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Yine asgari bu dönemde büyük bir öneme sahip oldu. Salgının getirdiği ekonomik olumsuzlukları en aza indirmek için hükumetimiz tarafından hükumetimiz tarafından istihdamın korunması ve arttırılması için verilen destekler oldukça önemlidir. Bizler de bu süreç içerisinde Sayın Bakanımıza söz verdiğimiz gibi Ocak, Şubat ve Mart ayında istihdam sayımız ne ise bugün de o rakamlar içerisinde olduğumuzu belirtmekten bir kez daha mutluluk duyuyorum. Bu desteklere rağmen maalesef özellikle hizmet sektörünün salgından olumsuz etkilendiği gerçeği de ortadadır. Asgari ücret hizmet sektöründe olumsuz tablo göz ardı edilmeden belirlenmelidir. Unutulmamalıdır ki niyet iyi olsa bile ani ve büyük ücret değişimlerinin uzun senelere yayılmış ciddi istihdam etkileri ortaya çıkaracağını geçtiğimiz dönemlerde de deneyimlerle gördük.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Asgari Ücret, Tisk, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı - Son Dakika Ekonomi


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