Son Dakika Haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat
Son Dakika Güncel Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat - Son Dakika

Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat

6 saat önce

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, toplantının açılışında konuştu. (3)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat

Asgari Ücret, Türk İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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