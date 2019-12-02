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Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat
6 saat önce
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:18 Kaynak: AA
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat'ın konuşması ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yaptı. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, toplantının açılışında konuştu. (3)
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