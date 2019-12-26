Asgari ücret uygulamasının olmadığı Avrupa ülkelerinde maaşlar nasıl belirleniyor?

Asgari ücret Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede de sıkça tartışılan konuların başında geliyor.



Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), çalışanları psikolojik olarak olumsuz etkilediği gerekçesiyle asgari ücretin piyasa şartlarında doğal bir şekilde belirlenmesi gerektiğiyle ilgili tartışmalar sürüyor.