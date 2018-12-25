Son Dakika Haberleri: Asgari Ücret ve Agi Detayları Belli Oldu

Asgari Ücret ve Agi Detayları Belli Oldu

1 saat önce

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı ve AGİ'ler belli oldu.

Asgari Ücret ve Agi Detayları Belli Oldu, System.String[]
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı ve AGİ'ler belli oldu.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamı, Aralık ayı boyunca süren pazarlıkların ardından belirlendi. Yapılan yüzde 26,06 oranındaki artışla brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak açıklandı. Belirlemeye göre; 2019 yılında asgari ücrette, 358 lira 18 kuruş SGK primi, 134 lira 32 kuruş gelir vergisi, 19 lira 42 kuruş damga vergisi ve 25 lira 58 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri söz konusu olacak.

Açıklamaların ardından asgari geçim indirimi (AGİ) rakamları da belli oldu.

Rakamlar şu şekilde ortaya çıktı:

Bekarlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020,90 TL

Evli ve eşi çalışmayanlar için asgari ücret: 1828,15 + (230.22) = 2058,37 TL

Evli 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (259) = 2087,15 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.78) = 2115,93 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL

Evli ve eşi çalışanlar için asgari ücret: 1828,15 + (191.85) = 2020 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (220.63) = 2048,78 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (249.41) = 2077,56 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (287.98) = 2116,13 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (306.96) = 2135,11 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklular için asgari ücret: 1828,15 + (326.15) = 2154,3 TL - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:17 Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Aralık, Ekonomi
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