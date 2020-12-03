Asgari ücret zammı görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak açıklama: İşveren ve hükümet istedikleri rakamı çıkarıyor - Son Dakika

Asgari ücret zammı görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak açıklama: İşveren ve hükümet istedikleri rakamı çıkarıyor

03.12.2020 12:24

Asgari ücret zammı için yarın yapılacak ilk toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, komisyonun adil olmadığını belirterek, "5 işveren 5 hükümet temsilcisi yan yana gelince istedikleri rakamı çıkarıyorlar" dedi.

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın gerçekleştirilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantı, korona tedbirleri nedeniyle internet üzerinden yapılacak.

Asgari ücret zammı işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Toplantıda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Komisyon 4 kez toplandıktan sonra 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret zammını belirleyecek.

"BU KOMİSYON ADİL DEĞİL"

İşçi temsilcisi Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün kameralar karşısına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Atalay, "İnsanlar sanıyor ki zam görüşmelerinde Türk-İş istediğini alabilir. Ancak bilmedikleri bir şey var. Bu komisyon adil değil. 5 işveren 5 hükümet temsilcisi yan yana gelince istedikleri rakamı çıkarıyorlar" dedi.

Asgari ücret zammı görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak açıklama: İşveren ve hükümet istedikleri rakamı çıkarıyor

"40 SENEDE İSTEDİĞİMİZ 4 KERE OLMUŞ"

"40 sene de istediğimiz 4 kere olmuş." diyen Atalay,"İnşallah bu sene de olur. İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"KAFAMIZDA BİR RAKAM VAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Atalay, "Asgari ücret beklentiniz nedir?" sorusuna ise "Kafamızda bir rakam var. Şu an diğer sendika temsilcileri bura yok. Onun için açıklamamız doğru olmaz. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak açıklama: İşveren ve hükümet istedikleri rakamı çıkarıyor

Asgari Ücret, Ergün Atalay, Hükümet, Türk İş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammı görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak açıklama: İşveren ve hükümet istedikleri rakamı çıkarıyor - Son Dakika Ekonomi


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