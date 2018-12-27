Asgari Ücret Zammına Sokağın Tepkisi Ne Oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1603 TL olan asgari ücreti 2019 yılından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,05 artışla 2 bin 20 TL olarak belirledi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1603 TL olan asgari ücreti 2019 yılından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,05 artışla 2 bin 20 TL olarak belirledi. Peki son yıllarda yüksek enflasyonundan şikayet eden Türk halkı, asgari ücrete yapılan son zamla ilgili neler söyledi? VOA Türkçe vatandaşlara sordu

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