Son Dakika Haberleri: Asgari Ücret Zammına Sokağın Tepkisi Ne Oldu?

Asgari Ücret Zammına Sokağın Tepkisi Ne Oldu?

56 dakika önce

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1603 TL olan asgari ücreti 2019 yılından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,05 artışla 2 bin 20 TL olarak belirledi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1603 TL olan asgari ücreti 2019 yılından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 26,05 artışla 2 bin 20 TL olarak belirledi. Peki son yıllarda yüksek enflasyonundan şikayet eden Türk halkı, asgari ücrete yapılan son zamla ilgili neler söyledi? VOA Türkçe vatandaşlara sordu
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:00 

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