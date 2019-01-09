Son Dakika Haberleri: Asgari ücrete destek teklifi Meclis'te

Asgari ücrete destek teklifi Meclis'te

1 saat önce

AK Parti, personel sayısı 500'ün altında olan işletmelere 150, 500 üstünde olan işletmelere 100 lira asgari ücret desteği verilmesi için hazırladığı kanun teklifini Meclis'e sundu.

Asgari ücrete destek teklifi Meclis'te, System.String[]
AK Parti, personel sayısı 500'ün altında olan işletmelere 150, 500 üstünde olan işletmelere 100 lira asgari ücret desteği verilmesi için hazırladığı kanun teklifini Meclis'e sundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:05 

Ekonomi
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