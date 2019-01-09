Asgari ücrete destek teklifi Meclis'te

AK Parti, personel sayısı 500'ün altında olan işletmelere 150, 500 üstünde olan işletmelere 100 lira asgari ücret desteği verilmesi için hazırladığı kanun teklifini Meclis'e sundu.

AK Parti, personel sayısı 500'ün altında olan işletmelere 150, 500 üstünde olan işletmelere 100 lira asgari ücret desteği verilmesi için hazırladığı kanun teklifini Meclis'e sundu.

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