Asgari Ücrete Zam Yüzleri Güldürdü
1 saat önce
Asgari ücrete zam yüzleri güldürdüŞANLIURFA - Hükümetin açıkladığı yeni asgari ücret Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yüzleri güldürdü.
Asgari ücrete zam yüzleri güldürdü
ŞANLIURFA - Hükümetin açıkladığı yeni asgari ücret Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde yüzleri güldürdü.
Hükümet daha önce 1603 TL olan asgari ücreti 2020 TL'ye yükseltmesi asgari ücretle çalışan işçilerin yüzlerini güldürdü. Uzun yılların ardından asgari ücrete yapılan iyileştirmenin mutluluklarını yaşayan işçiler hkümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a teşekkür ettiler. Asgari ücrete yapılan iyileştirmenin ekonomiyi canlandıracağını ifade eden ilçe esnaflarından Halil Asrağ " Ceylanpınar yaklaşık 20 yıl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yaptım. Başkanlık ve esnaflık dönemimde bir asgari maaşa bu kadar zam yapıldığını görmedim. Asgari maaşın artması piyasalara olumlu etki yapacağına inanmaktayım" diye konuştu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:17 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı
Rusya'da Asgari Ücrete Yapılan Zam Halkı Memnun Etmedi
Gümrük Kanununa Aykırı Hareket Edenlere 130 TL Ceza Kesilecek
Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı