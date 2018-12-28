Asgari Ücreti 2 Bin 200 Lira Yapacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Asgari ücretin 2 bin 20 lira olmasının sebebi CHP'dir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Asgari ücretin 2 bin 20 lira olmasının sebebi CHP'dir. Biz 1 Ocak'tan itibaren bütün belediyelerimizde asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacağız." dedi.



Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılının hem Türkiye hem de Malatya için iyi, sağlıklı ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında bir tartışmanın yaşandığını hatırlatan Ağbaba, şunları söyledi:



"Özgür Özel hakkında 500 bin liralık tazminat davası açıldı. Bu Özgür Özel konuşmasın, bir daha daha muhalefet yapmasın diye verilen bir ceza ve yargı ne kadar bağımsız takdirlerinize sunuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki grup toplantısında, 'Yargı gereğini yapacak. Önce tazminat sonra ceza' bir gün sonra 500 bin liralık tazminat davası açıyor Hulusi Akar. Herhalde gereğini yapacak yargı öyle görünüyor. Man Adası belgelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon lira ödeten yargı herhalde Özgür Özel'e de gereken cezayı kesecek. Buradan ilan ediyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesi, ne kadar tazminat parası olursa olsun, her üyesi bir kampanya yaparak, o cezayı seve seve ödeyecektir."



Ağbaba, asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak açıklandığını belirterek, "Geçtiğimiz hafta asgari ücret açıklandı, 2 bin 20 lira oldu. Asgari ücretin 2 bin 20 lira olmasının sebebi CHP'dir. Biz 1 Ocak'tan itibaren bütün belediyelerimizde asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacağız. Asgari ücreti 2 bin 200 lira ilan etmemizin sonucunda 2 bin 20 lira oldu asgari ücret. Bunun da yeterli olmadığını hep beraber görüyoruz." diye konuştu.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal: Asgari Ücret Alan Oyuncularımızla Fenerbahçe ile Aynı Puanı Topladık

Gülse Birsel, Jet Sosyete Dizisiyle İlgili Kararını Açıkladı

Barda Çalışan Eşini Öldüren Kocadan İtiraf: Bana Başka Erkeklerle Öpüştüğü Fotoğrafları Gösterdi

Fatih Portakal, "Ceza Verdikçe İzlenirliğim Artıyor" Diyerek Meydan Okumuştu, Reyting Sonuçları Belli Oldu