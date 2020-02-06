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Asgari ücretle AB ve Türkiye'de kaç litre benzin alınabilir?
6 saat önce
Türkiye’deki asgari ücret euro bazında Avrupa ülkelerinden düşük olmasına rağmen satın alma gücüne bakıldığında, Türkiye 26 ülke içinde 8. sırada yer aldı. Peki AB ve Türkiye'de asgari ücretle kaç litre benzin alınabilir?
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye 440 euro olan brüt asgari ücret ile 26 Avrupa ülkesi içinde sondan 6. sırada. Ancak Türkiye'deki asgari ücret euro bazında Avrupa ülkelerinden düşük olmasına rağmen satın alma gücüne bakıldığında, Türkiye 26 ülke içinde 8. sırada yer aldı.
Sırlamayı bu denli değiştiren en büyük faktör, satın alma gücü paritesi hesaplanırken dikkate alınan mal ve hizmet sepetindeki kalemlerin euro bazındaki fiyatının Türkiye'de düşük olması.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:10
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