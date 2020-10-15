Asgari ücretle çalıştığı işi bırakıp devlet desteğiyle kivi üreticisi oldu - Son Dakika

Asgari ücretle çalıştığı işi bırakıp devlet desteğiyle kivi üreticisi oldu

15.10.2020 11:03
Asgari ücretle çalıştığı işi bırakıp devlet desteğiyle kivi üreticisi oldu, System.String[]

İstanbul'da asgari ücretle çalıştığı tekstil sektöründeki işinden ayrılarak Yalova'daki köyüne yerleşen genç kadın, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle kivi bahçesi kurdu.

İstanbul'da asgari ücretle çalıştığı tekstil sektöründeki işinden ayrılarak Yalova'daki köyüne yerleşen genç kadın, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı destekle kivi bahçesi kurdu.

Genç Çiftçi Projesi'ne 2016 yılında yaptığı başvuru kabul edilen 28 yaşındaki Özlem Özbek, Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde dedesinden kalma 5 dönüm arazide kivi üretimine başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden de destek alan Özbek, 3 yıldır hasat ettiği ürünlerle geçimini sağlıyor.

Özbek, AA muhabirine, İstanbul'da tekstil gibi zor bir sektörde hem geçim sıkıntısıyla hem de trafik ve yorgunlukla mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi.

Projeyi duyduğunda hemen başvurduğunu belirten Özbek, "Projem onaylandığında gelip köyüme yerleştim. Burada kendi işimi yapıyorum. En önemlisi toprakla uğraşmak gibi huzur veren bir işle meşgulüm. İstanbul'daki kazancımın çok üzerinde bir gelir elde ediyorum, bu da benim için yeterli." dedi.

Özbek, yaklaşık 30 bin lira hibe desteği aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kadın çiftçi olarak artık ayaklarımın üzerinde duruyorum. Bu bana mutluluk veriyor. Herkese bunu tavsiye ederim. Bakanlık bu projeyi yapmasaydı şu an bu şartlarda olamazdım. Ailemin de desteğiyle yetiştiricilik yapıyorum. İstanbul'da çalışırken sabah erken saatlerde kalkıp yaklaşık 45 dakika yolculuk yaparak işe gitmek zorundaydım. Gece geç saatlerde işten dönüyordum. Mesailere de kalınca daha uzun sürüyordu ama burada belli zamanlarda bahçeye gelmeniz yeterli. Mesela öğleden sonra kalkıp bahçeye gelebiliyorum. Zaten makine sayesinde otomatik olarak saatinde kendisi sulama yapıyor. Yani burada huzur içinde dinlenebiliyorsunuz."

"Aldıkları desteklerle işletmelerini daha da büyüttüler"

Özbek'i bahçesinde ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise kadın çiftçileri Bakanlık olarak her şartta desteklediklerini belirtti.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında 3 yılda Yalova genelinde 368 projeyi desteklediklerini bildiren Parıldar, "Bu projelerimizin yüzde 62'si kadın çiftçilerimize ait. Bunların içinde de 23 kivi bahçesi projemiz var. Kivi bahçeleriyle 23 genç kardeşimizin 30-35 yıllık ekonomisini kurtarmış, ekonomilerine ciddi destek ve katkıda bulunmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Parıldar, 5 dönümlük bahçeden bu sene yaklaşık 10 ton kivi hasat edileceği bilgisini verdi. Kilogramı 6-6,5 lira olan kividen üreticinin 65 bin lira kazanacağını aktaran Parıldar, "Gelecek yıldan itibaren tam verime geçmesiyle dönüm başına 5 tonluk üretim olacak ve bununla birlikte Özlem kardeşimiz yıllık 150 bin lira gelir elde edecek. Bugün itibarıyla genç kardeşlerimiz aldıkları desteklerle işletmelerini daha da büyüttüler ve ekonomik anlamda da kendilerine yeter gelir seviyesine ulaşmış işletmeler oldular. Bir devlet memurunun gelirinden daha fazla gelir elde ediyorlar." diye konuştu.

İstanbul, Tarım, Genç, Kivi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asgari ücretle çalıştığı işi bırakıp devlet desteğiyle kivi üreticisi oldu - Son Dakika Ekonomi

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