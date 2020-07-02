Asgari ücretli ailenin çocuğuna burs İmkanı - Son Dakika

Asgari ücretli ailenin çocuğuna burs İmkanı

Kısa bir süre önce kurulan SEY Vakfı, ilk faaliyetini gerçekleştirmeye başladı.

Kısa bir süre önce kurulan SEY Vakfı, ilk faaliyetini gerçekleştirmeye başladı. Vakıf, ailesi asgari ücretle geçimini sağlayan, anaokul ve ilkokul öğrencisi 20 çocuğa burs verecek.

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52 yıldır eğitim alanında faaliyet gösteren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının kurucuları, Semra & Enver Yücel adına kurulan, SEY Vakfı Mayıs ayında yola çıktı. "Bir çocuktan bir umut yaratmak" hedefiyle pek çok farklı alanda çalışmalar yürütecek olan Semra & Enver Yücel Vakfı, işe, ekonomik açıdan dezavantajlı çocuklara burs vermekle başladı. Bu sene için, anaokulu ve ilkokul çağındaki 20 çocuğa tam eğitim bursu verileceği belirtildi. Burs kazanan öğrencinin ailesi, vakıfla birlikte bir okul belirleyecek. Vakıf o okulun, tüm eğitim ücretlerini ve eğitime bağlı yemek, kıyafet, kitap, servis gibi tüm yan giderlerini karşılayacak.

BURSA BAŞVURMANIN TEMEL KOŞULU

SEY Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, bursu eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla vereceklerini söyledi. Yücel, "Hepimizin çocuğu aynı doğuyor aslında. Fırsatları olan aileler, çocuklarına sundukları imkanlarla, onların iyi bir eğitim almasını, yabancı dil öğrenmesini, bir müzik aleti çalmasını ve daha benzeri bir çok şeyi yapmasını sağlıyor. Onlar daha zeki olduğu için değil, fırsatları olduğu için tüm bunları öğreniyor. ya imkanı olmayanlar? O nedenle bu bursu kazanmanın temel koşulunu, aile geçiminin asgari ücretle sağlanması ya da anne ve babanın işsiz olması koşuluna bağladık. Eğitimde fırsat eşitliğini elbette tek başımıza başaramayız. Ama el birliği ile bunu yapabiliriz." dedi.

Vakıf Başkan Vekili Begüm Yücel Çabakçor ise, bursu özellikle küçük yaş grubuna sağlamalarının nedenini, "Öğrenci bursları genellikle üniversite kademesinde veriliyor. Halbuki, araştırmalar gösteriyor ki bir ülkede eğer ana sınıfına, ilkokula, 1 Dolar yatırım yapılıyorsa, o 1 Dolar o ülkeye, 7 Dolar olarak geri dönüyor, 7 katı bir getiri, kazanç sağlıyor. Bu bakımdan bursun bu yaş grubundaki çocuklara verilmesini çok önemsiyoruz. Vakıf bünyesinde, tabiki lise, üniversite öğrencileri için de projelerimiz olacak. Ama asıl, küçük yaş grubundaki çocuklara yoğunlaşacağız." diyerek açıkladı.

Türkiye'nin her yerinden kabul edilen ve 1 Temmuz'da başlayan SEY Vakfı Gelecek Bursu başvuruları, 30 Temmuz'a kadar, seyvakfi.org internet sitesi üzerinden yapılabilecek.  Başvurular, öğrencinin ailesinin ekonomik şartlarına göre, vakıf burs komitesi tarafından değerlendirilecek.


- İstanbul
Enver Yücel, Bahçeşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:19 Kaynak: DHA

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