Asgari ücretli mermer ocağı işçisinin 5 bin TL'lik drift cezası isyanı

Isparta'da yaşayan Ünsal ailesi, 5 bin liralık drift cezası şoku yaşıyor.

Isparta'da yaşayan Ünsal ailesi, 5 bin liralık drift cezası şoku yaşıyor.



Isparta'da eşiyle mesirelik alana hava almaya giden 47 yaşındaki Hayati Ünsal isimli sürücü, aynı marka benzer bir araçla yakın dakikalarda MOBESE'ye takılan drift görüntülerinin mağduru olduğunu söyledi. Kiralık evde oturan ve yalnızca Hayati Ünsal'ın mermer ocağında çalışarak kazandığı asgari ücret ile geçimlerini sağlayan Ünsal ailesi, birkaç gün sonra eve gelen 5 bin liralık drift cezası ile hayatlarının şokunu yaşadı. Ünsal ailesi, Isparta'daki 2 mahkemede itiraz ettikleri cezanın, gösterilen delil ve gerekçelere rağmen iptal edilmemesine isyan ederek, ceza borcunun faizleriyle 7 bin liraya ulaştığını söyledi.



Olay günü aracı kullanan Hayati Ünsal, "Benim olmayan bir ceza ile ben 6 aydır uğraşıyorum. Uyku - tünek kalmadı, ailecek uyuyamıyoruz artık. Ailemde huzur bozuldu, sinir hastası olduk biz, çoluk çocukla evde birbirimize giriyoruz" derken, aracın resmi sahibi olan eşi Faden Ünsal ise, "Bir başkası Gökçay kavşağında drift yapmış, biz dönerken eski hal kavşağında arabamızın plakasını MOBESE'den zoomlaşmışlar. Birkaç gün sonra bize ceza geldi, bir de baktık 5 bin lira. Biz, şaşırdık, drift - mrift yapmadık. Bu adamın drift yapacak hali mi var" şeklinde duruma isyan etti.



Ünsal ailesi, MOBESE görevlilerinin yaptığı karışıklık nedeniyle kazayla yazıldığı öne sürülen bu yanlıştan dönülerek, kesilen ve 2 bin lira faiz eklenerek 7 bin liraya ulaşan cezanın iptal edilmesini istiyor.



"Bize 5 bin liralık ceza gelince aklımız gitti, kalpten gidecektim"



Yaşanan olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan 47 yaşındaki Hayati Ünsal, "Olay, 2 Aralık 2018 tarihinde meydana geldi. Biz, eşimle gezmek için Gökçay Mesireliği'ne çıkmıştık. Emniyetin kameraları bizi kayda almış, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Yukarıdan başka bir araç dönmüş, drift yapmış, gitmiş ama aşağıdaki kameralardan 'drift attı' diye bizi takibe almışlar. Bizim öyle bir hatamız olmadı. Bize bir gün 5 bin liralık ceza gelince aklımız gitti, kalpten gidecektim. Biz öyle bir şey yapmadık. Öyle bir hatamız olsa, sıkıntı yok 10 bin lira yazsınlar ama hatamız yok bizim" dedi.



"Mahkemede görüntülerin tekrar gözden geçirilmesini istedim, bana yine ret kararı geldi"



"MOBESE görüntüsündeki ilk araç bizim değil, dönen (drift yapan) araç başka araç. Dönerken, drift atarken emniyettekiler plakasını almamışlar, eski hal kavşağında benim plakayı zoomlamışlar" diyerek sözlerini sürdüren Hayati Ünsal, "Bu duruma 2 kez itiraz ettik, mahkemeye verdik. Isparta Emniyeti dönen aracı ve benim başka yerde çekilen görüntüdeki plakayı mahkemeye sunuyor. Artı drift atan araçta macun var, benim aracımda ceza yazıldığı gün de şimdi de macun yok. Ben o aracı kendim tespit ettim. Sanayide denk geldi, fotoğraflarını falan çektim, mahkemeye verdim. Mahkemede o araca bakılıp, tekrar gözden geçirilmesini istedim, bana yine ret kararı geldi. 5 bin lira olan borç şimdi 7 bin lira oldu" şeklinde konuştu.



"Benim olmayan bir ceza ile ben 6 aydır uğraşıyorum, ailemin huzuru bozuldu, sinir hastası oldum"



Olayın yaşandığı geceyi anlatan Ünsal, "O gün saat 21.02 civarında takip başlatmışlar, 21.15'te cezayı yazmış ve kamera takibini bırakmışlar. O aracın fotoğraf ve videoları da var, drift yapan araç ile benim aracım çok farklı. Yanlışlık yapıldı. Çünkü, ben drift yapmadım. Ben yapmış olsam, 10 kez hanımla birlikte Emniyet Müdürlüğü ve Valiliğe gider miyim, suçlu adam böyle dolanır mı? Kapıdan sokmadılar bizi geri çevirdiler. Bu hak benim değil, burada haksızlık var. Bu arabayı benden başka kullanan yok. Bu ceza bana kesilmiş artık, son karar verilmiş. Ben bunun düzeltilmesini istiyorum. Bana çevremdekiler, 'düzeltemezsin', 'avukat tut' diyorlar. Ben ne ile avukat tutayım? Ben zaten asgari ücret maaş ile mermer ocağında çalışıyorum. Nasıl avukat tutayım? Benim olmayan bir ceza ile ben 6 aydır uğraşıyorum. Uyku - tünek kalmadı, ailecek uyuyamıyoruz artık. Ailemde huzur bozuldu, sinir hastası olduk biz, çoluk çocukla evde birbirimize giriyoruz. İş yerimde duramıyorum, çalışamıyorum, kafam dönüyor. Benim olmayan borcu ödüyorum, benim borç olsa 50 bin lira olsun, yine öderim ama bu hak benim değil. Dönen araç benim değil, araç benzerliğinden yazmış, geçmişler. Yapacak bir şey yok, ben bir şey yapamadım" diye konuştu.



"Gerekirse arabayı satıp bu borcu ödeyeceğim ama bu olay beni sinir hastası yaptı"



Ünsal ayrıca yetkililere şöyle seslendi: "Ben, buradan Sayın Valime, Isparta Emniyet Müdürlüğüne sesleniyorum; bana yardımcı olsunlar. O dönen aracı dönerken zoomlasınlar. Döndüğü yerde zoomlasınlar, eski hal kavşağında değil. Mahkemede sadece plakamı gösteriyorlar. Dönerken zoomlayıp, gerçek plakayı bulsunlar. Ben biliyorum, o arabayı buldum zaten ama hakim bey benim delillerimi dikkate almadı. 'Biz, kağıt üzerinden bakarız' diyor, benim videolara falan hiç bakmamış. Hanımla 5 sefer Burdur'a da gittik. Ben suçlu olmuş olsam neden böyle dolanıp durayım. Ben bu işler için bin liraya yakın da masraf yaptım. Bu borç bana kesilmiş, gerekirse arabayı satıp, gerekirse bir yerden bulup bu borcu ödeyeceğim ama bu durumun haksız yere olması beni uyutmuyor, sinir hastası yaptı. Araç benim değil, her şekilde ispat ederim ama bakan olmuyor bizim dilekçeye kimse dikkate almıyor."



"Bu adamın drift yapacak hali mi var?"



MOBESE görüntüleriyle ceza gönderilen aracın resmiyetteki sahibi ve Hayati Ünsal'ın eşi Faden Ünsal ise olayı özetleyerek, bir başkasının yaptığı kural ihlalinin cezasıyla aylardır uğraş verdiklerini söyledi. Ünsal, "Biz, bir gün eşimle beraber Gökçay'a gezmeye gitmiştik. Bir başkası Gökçay kavşağında drift yapmış, biz dönerken eski hal kavşağında arabamızın plakasını MOBESE'den zoomlaşmışlar. İhbar üzerine mi nasıl olduğunu bilmiyorum, birkaç gün sonra bize ceza geldi, bir de baktık 5 bin lira. Biz, şaşırdık, drift - mrift yapmadık. Bu adamın (eşimin) drift yapacak hali mi var? Biz, tam 6 aydır uğraşıyoruz. Isparta'da ve Burdur'da bir sürü masraf ettik. Geliver - gidiver derken belki bin lira gitmiştir. Burdur'a gittik, oradan de ret geldi, şaşırdık, kaldık. Bu araç benim üstümde, Gökçay'a beraber gezmeye gittik. Eşim o gün de her zamanki gibi normal şekilde aracı kullandı. Drift falan yok" ifadelerini kullandı.



"Bilirkişi değil, buna çocuk baksa yanlış olduğunu o bile bilir"



"Bizi yaktılar, başkalarını yakmasınlar" diyen Faden Ünsal, "Niye ödeyelim biz başkasının cezasını? Yemeyip, içmeyip, eve ekmek almayıp bu cezayı ödeyeceğiz. Ben ev hanımıyım, çalışmıyorum. İki çocuk sahibiyim, evimiz kira, eşim asgari ücret ile mermer ocağında çalışıyor. Nasıl yaptılarsa bu yanlışlığı düzeltsinler. Bu olaya mahkemede bilirkişinin baktığını söylüyorlar ama nasıl baktı bilemiyorum. Buna çocuk baksa yanlış olduğunu o bile bilir. Bizim bu aracımız 2-3 bin lira anca eder. Ama yazılan para cezası 7 bin lira oldu. Ödemediğimiz her ayda 250 lira zam geliyor. Mahkemeyi bekleyerek, ne olacak diye ödemedik, sürekli zam geldi" ifadelerine yer verdi. - ISPARTA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi

Rus basını duyurdu: Türkiye, S-400'leri Suriye ve Kuzey Kıbrıs sınırlarında konuşlandırabilir

Danıştay, AOÇ arazisinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi yapımına izin vermedi

1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler