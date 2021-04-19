Son dakika haberleri! ASGARİ ÜCRETLİ VE İŞSİZ AİLELERİN ÇOCUKLARINA BURS İMKANI; BAŞVURULAR BAŞLADI - Son Dakika

Son dakika haberleri! ASGARİ ÜCRETLİ VE İŞSİZ AİLELERİN ÇOCUKLARINA BURS İMKANI; BAŞVURULAR BAŞLADI

19.04.2021 13:31

Son dakika gündem haberine göre ? Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için geçen yıl faaliyetlerine başlayan Semra & Enver Yücel Vakfı (SEY) ikinci burs başvuru dönemini başlattı.

? Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için geçen yıl faaliyetlerine başlayan Semra & Enver Yücel Vakfı (SEY) ikinci burs başvuru dönemini başlattı. Herhangi bir sınav yapılmadan, asgari ücretle geçinen ya da anne babası işsiz olan 125 anaokulu ve ilkokul öğrencisine burs sağlanacak. Yıllık her çocuğa yaklaşık 50 bin lira tutarında verilecek bursla eğitim ücretleri, eğitime bağlı yemek, kıyafet, kitap, servis gibi yan giderler karşılanacak.

Semra & Enver Yücel Vakfı (SEY) eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla geçen yıl kuruldu. 1 yılda, binlerce öğrenciye ve aileye farklı alanlarda eğitimler veren, seminerler düzenleyen, farklı yaş grupları arasında yaptığı yarışmalarla öğrencileri ödüllendiren, uzaktan eğitim döneminde hem köy okullarına hem de öğrencilere yüzlerce bilgisayar hediye eden vakfın, ikinci dönem burs başvuruları bugün başladı.

AİLELERİN EVLERİNE EN YAKIN OKUL SEÇİLİYOR

Vakıf bu yıl, asgari ücretle geçinen ya da anne babası işsiz olan 125 anaokulu ve ilkokul öğrencisine burs sağlayacak. Burs kazanan öğrencinin ailesi, vakıfla birlikte evlerine yakın bir okul belirleyecek. Vakıf o okulun, tüm eğitim ücretlerini ve eğitime bağlı yemek, kıyafet, kitap, servis gibi yan giderlerini, öğrencinin bütün ilkokul yaşamı boyunca karşılayacak.

1 YILDA 75 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

'Bir çocuktan bir umut yaratmak' hayaliyle yola çıktıklarını anlatan SEY Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel, 'Temel amacımız eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak, çorbada tuzumuzun olmasıydı. Elimizden geldiğince çalışmalar yapıyoruz. 1 yılda Diyarbakır'dan Van'a, Elazığ'dan Sinop'a, İzmir'den Eskişehir'e kadar 75 öğrenciye ulaştık. Ailelerin yaşadığı mahalledeki en yakın özel okulda yüzde 100 eğitim bursundan faydalanmaları için imkan sağladık' dedi.

ÇOCUKLAR HERHANGİ BİR SINAVA GİRMEYECEK

Yüzde 100 burs döneminde ikinci yıla başladıklarını ifade eden Yücel, 'Bu yıl kontenjanı 125 öğrenci olarak belirledik. Toplamda 200 kişiye ulaşıp, ailemizi büyütmüş olacağız. Başvurular 3 hafta sürecek. 125 öğrencinin kimler olduğunu haziran ayında açıklayacağız. Esas kriterlerimiz, ailelerin asgari ücretle geçiniyor ya da işsiz olmalarıdır. Bide çocuklarımızın okul öncesi ve ilkokul çağında olmalarıdır. Aileler, vakfımız internet adresi üzerinden başvuruları yapabilir. Çocuklar herhangi bir sınava tabi tutulmayacak' diye konuştu.

BURSLAR OTRAOKULDAN MEZUN OLUNCAYA KADAR GEÇERLİ

Yücel, 'Eğer anaokulunda kabul ettiğimiz bir öğrencimiz varsa ortaokuldan mezun oluncaya kadar herhangi bir koşula bağlı kalmaksızın bursumuz devam edecek. İlkokulda bir çocuğumuza burs vermeye başladıysak 8'inci sınıfı bitirene kadar herhangi bir şarta bağlı kalmadan bursu geçerli olacak' ifadelerini kullandı.

VERİLEN BURS MİKTARI YILLIK 10 MİLYONU BULACAK

Burs miktarını özel okulda bir öğrencinin eğitim, yemek, kitap, kıyafet, servis gibi kriterleri göz önünde bulundurarak hesapladıklarını söyleyen Yücel, 'Öğrenci başına 50 bin liraya yakın bir tutarı buluyor. Yıllık olarak toplamda 10 milyon liralık burs imkanı anlamına geliyor. 8 yıllık burs garantisi vermeyi taahhüt ediyoruz o zaman bu rakam 400 milyonu buluyor' dedi.

EĞİTİM AİLEDEN BAŞLIYOR

Burs verdikleri çocukların ailelerine eğitim verdiklerini dile getiren SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel ise 'Bu seminerler pandemi nedeniyle geçen yıl online yapıldı. Eğitim aileden başlıyor. Öğrenci okulda ne kadar eğitim alırsa alsın, eğitimin önemi ailede kavranmazsa açıklık oluşuyor. Geçen yıl Van'dan bir bursiyerimizin annesi, bizden aldığı eğitimler sayesinde açık öğretimden üniversiteye başladı. Bu bizi çok mutlu etti. Ailelerin kendilerini iyi hissetsin diye de elimizden geleni yapıyoruz. 'Mutlu anne mutlu çocuk yetiştirir' mottosuna inanıyoruz. Aileye verilen eğitim bizim için olmazsa olmaz? ifadelerini kullandı.

HEDEF: 2023 YILINDA BİN ÇOCUĞA 200 MİLYON LİRALIK BURS

Begüm Yücel, Cumhuriyet'in 100'üncü yılındaki hedeflerini, 'Hedefimiz, 2023 yılında bin çocuğa 200 milyon liralık burs sağlamak. Biz aslında, bir çocuğa burs verdiğimizde o çocuğun ortaokuldan önceki tüm eğitim yaşamını karşılayacağımızı taahhüt ediyoruz. O nedenle verdiğimiz ve vermeyi hedeflediğimiz burs oranı belirttiğimizden çok daha fazla. Ama bunlar rakamsal hedefler. Bizim gerçek hedefimiz şu; hayalleri olan, uluslararası başarılar kazanan, ülkemizi gururlandıran, ailesine, arkadaşlarına, çevresine faydası olan ve çok daha önemlisi içindeki umudu ortaya çıkarmış çocuklar' diye konuştu.

BAŞVURULAR 9 MAYIS'A KADAR DEVAM EDİYOR

19 Nisan'da başlayan burs başvuru süreci, 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Başvurular SEY Vakfı'nın, www.seyvakfi.org internet sitesi üzerinden alınacak. Adaylar burs komitesi tarafından değerlendirildikten sonra, burs almaya hak kazanan 125 öğrenci belirlenerek, ailelerine haziran ayı sonunda bilgi verilecek.

Son dakika haberleri! ASGARİ ÜCRETLİ VE İŞSİZ AİLELERİN ÇOCUKLARINA BURS İMKANI; BAŞVURULAR BAŞLADI
Son dakika haberleri! ASGARİ ÜCRETLİ VE İŞSİZ AİLELERİN ÇOCUKLARINA BURS İMKANI; BAŞVURULAR BAŞLADI
Son dakika haberleri! ASGARİ ÜCRETLİ VE İŞSİZ AİLELERİN ÇOCUKLARINA BURS İMKANI; BAŞVURULAR BAŞLADI
Son dakika haberleri! ASGARİ ÜCRETLİ VE İŞSİZ AİLELERİN ÇOCUKLARINA BURS İMKANI; BAŞVURULAR BAŞLADI

Haziran, Kitap, Okul, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ASGARİ ÜCRETLİ VE İŞSİZ AİLELERİN ÇOCUKLARINA BURS İMKANI; BAŞVURULAR BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın, önce bebeğini sonra hayatını kaybetti Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın, önce bebeğini sonra hayatını kaybetti Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Cengiz'in, Cengiz'in, "Donk'un cinsel partisinden bıktık" söylemi hakkında İkinci Başkan Albayrak görüş belirtti: Başkana kıyamıyorum         
14:21
Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi, uçuş anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi, uçuş anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı         
14:05
Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın         
13:35
Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı         
13:20
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek         
12:07
Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi         
11:54
Jet skiye teker taktı otobana çıktı, görenler gözlerine inanamadı Jet skiye teker taktı otobana çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
11:28
İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi         
10:45
Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu         
10:28
İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı         
10:20
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi         
09:00
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Genç savcı koronavirüse yenik düştü Genç savcı koronavirüse yenik düştü         
22:50
Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 14:34:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! ASGARİ ÜCRETLİ VE İŞSİZ AİLELERİN ÇOCUKLARINA BURS İMKANI; BAŞVURULAR BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei