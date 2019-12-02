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Asgari ücrette ikinci toplantı 10 Aralık'ta

6 saat önce

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde 10 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücrette ikinci toplantı 10 Aralık'ta, System.String[]

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde 10 Aralık'ta yapacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma programı belirlendi.

İkinci toplantısını 10 Aralık'ta işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek Komisyon, üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapacak.

Komisyonun dördüncü ve son toplantısının ise Bakanlığın ev sahipliğinde, bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.

Asgari Ücret, Türk İş, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:10 Kaynak: AA
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