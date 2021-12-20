Üye Girişi
Asgari ücrette vergi muafiyeti düzenlemesi komisyonda - Son Dakika

Asgari ücrette vergi muafiyeti düzenlemesi komisyonda

20.12.2021 16:28
Asgari ücrette vergi muafiyeti düzenlemesi komisyonda

Asgari ücrette vergi muafiyeti düzenlemesi komisyondaASGARİ ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı.

Asgari ücrette vergi muafiyeti düzenlemesi komisyonda

ASGARİ ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı. Teklifin geneli üzerine söz alan muhalefet sözcüleri, düzenlemeye yönelik eleştirilerini dile getirdi.

CHP'DEN ELEŞTİRİCHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, asgari ücretten gelir vergisini kaldıran 2'nci madde ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bütçeyi kullanma yetkisi veren 7'nci maddenin Anayasa'ya aykırı düzenlendiğini savundu. Kuşoğlu, "2'nci madde 'vergide adalet' ilkesiyle ilgili. Daha önce sayın bakan asgari ücretle ilgili açıklama yaparken tüm ücretlilerle ilgili olarak asgari ücret tutarı kadar bir meblağın vergiden muaf olacağını açıklamıştı. Ancak bizim önümüze gelen metinde sadece asgari ücret üzerinden ücret alanların vergiden muaf olacağı söz konusu. Bu, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Yine 7'nci madde bütçe hakkıyla ilgili. Bütçe, biliyorsunuz TBMM'ye, millet iradesine verilmiş bir yetki. Bütçe hazırlanır; tek tek, kalem kalem, hangi kurumun, bakanlığın ne kadar geliri olacağı, harcama yapacağı orada belirtilir. Biz bunu istismar ediyoruz. Cumhurbaşkanı'na bu konuda yetki veriyoruz. Bu, bütçe hakkının gasbıdır, bütçe hakkının yok edilmesidir, millet iradesini, TBMM'nin bütçe hakkının ortadan kaldırmasıdır" dedi.VEKİLLER ARASINDA GERGİNLİKCHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da teklifin dayatılarak getirildiğini savundu. CHP ve AK Parti milletvekillerinin birbirlerinin konuşmasını kesmesi üzerine, Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz araya girerek, TBMM'deki çalışmaların iç tüzüğe uygun yürütülmesi, bütün milletvekillerinin bir diğerinin sözünü dinleyerek çalışmalara katılması gerektiğine dikkat çekti. Konuşması sırasında CHP'li vekillerin laf atmaya devam etmesi üzerine Yılmaz, "Bu Meclis'in komisyonunu çalıştırmak istemiyorsanız söyleyin. Bu antidemokratik bir davranıştır" dedi.

Cevdet Yılmaz, kanun teklifinin, komisyona gelmeden önce TBMM Başkanlığı'na sunulduğuna dikkat çekerek, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığını dile getirdi ve teklife yönelik itiraz yollarının açık olduğunu bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhuriyet Halk Partisi, Gelir Vergisi, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Asgari ücrette vergi muafiyeti düzenlemesi komisyonda - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:08 Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim
16:58 Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi
16:56 Omicron, Davos'u vurdu! Toplantılar yaz aylarında yapılacak
16:48 Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı
16:30 Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri
16:21 Brezilya'da inek, çift başlı buzağı doğurdu
16:11 Son Dakika: Borsa'da günlük düşüş yüzde 5'e yükseldi, BIST 100 endeksinde işlemlere ara verildi
16:09 Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler
16:07 Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi
15:35 Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor
Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi         
16:58
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor         
15:36
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 17:18:12. #1.11#
SON DAKİKA: Asgari ücrette vergi muafiyeti düzenlemesi komisyonda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement