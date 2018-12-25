Son Dakika Haberleri: Asgari Ücretteki Artışa Sevinenler de Oldu Üzülenler De

Asgari Ücretteki Artışa Sevinenler de Oldu Üzülenler De

1 saat önce

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak açıklanmasına Tokat'ta şaşırarak sevinenlerin yanı sıra az bulup üzülenler de oldu.

Asgari Ücretteki Artışa Sevinenler de Oldu Üzülenler De, System.String[]
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak açıklanmasına Tokat'ta şaşırarak sevinenlerin yanı sıra az bulup üzülenler de oldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret; brüt olarak 2 bin 558 TL lira, net olarak 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Açıklamayı günlerdir merakla bekleyen kimi vatandaşlar asgari ücretin 2 bin 20 lira olduğunu duyunca sevinç yaşadı. Bazı vatandaşlar ise iğneden ipliğe yapılan zamlar nedeni ile yapılan zammı az bulduklarını söyledi.

Asgari ücretin 2 bin 20 lira olduğuna inanamadı

Tokat'ta park görevlisi olarak çalışan Murat Gezer, asgari ücretin 2 bin 20 lira olduğunu duyduğunda şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Eğer öyle ise maşallah deriz. İnanamadım ilk önce, 200 lira gibi bir zam olur diye bekliyordum. Ama o kadar zam yapıldıysa rabbim razı olsun devletimizden" dedi. Bir lokantada çalışan Enes Yücel ise asgari ücretin 2 bin 20 olarak açıklanmasına sevindiklerini söyledi. Bu kadar zam olacağını beklemiyorduk. Elimizde telefon bugün bu haberin açıklanmasını bekliyorduk. Asgari ücretli çalışanları olarak gerçekten mutluyuz" diye konuştu.

Asgari ücrete yapılan zammı az buldu

Taşhan'da çalışan Serhan Güneri ise asgari ücrete yapılan zammı yetersiz bulduğunu belirterek, "800 lira ev kiramız var, elektrik su parasını da eklediğimiz zaman kesinlikle yetiştiremiyoruz. 2 bin 300 - 2 bin 400 lira olmasını isterdim. Asgari ücretle çalışanlar mağdur durumda" ifadelerini kullandı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:41 Kaynak: İHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Tokat, Güncel
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