Son Dakika Haberleri: Asgari Ücretten Vergi Kesilmemesi Çağrısı

Asgari Ücretten Vergi Kesilmemesi Çağrısı

40 dakika önce

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, asgari ücretlilerden vergi kesintisi yapılmaması gerektiğini savunarak, "Türkiye'de gider gösteremeyen, Gelir Vergisi ödemek zorunda olan, muafiyet ve istisnalardan yararlanamayan tek gelir grubu ücretlilerdir.

Asgari Ücretten Vergi Kesilmemesi Çağrısı, System.String[]
CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, asgari ücretlilerden vergi kesintisi yapılmaması gerektiğini savunarak, " Türkiye'de gider gösteremeyen, Gelir Vergisi ödemek zorunda olan, muafiyet ve istisnalardan yararlanamayan tek gelir grubu ücretlilerdir." dedi.

Köksal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak belirlendiğini anımsattı.

Asgari ücrette yapılan artışın yeterli olmadığını ileri süren Köksal, "Asgari ücretlilerden vergi kesintisi yapılmaması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de gider gösteremeyen, Gelir Vergisi ödemek zorunda olan, muafiyet ve istisnalardan yararlanamayan tek gelir grubu ücretlilerdir." diye konuştu.

Köksal, ücretlilerin vergilerini, maaşlarından yapılan kesintiyle öderken, devletin 2017'de milli gelirin yüzde 4'ü kadar vergi gelirinden çeşitli iktisadi ve sosyal amaçlar için vazgeçtiğini söyledi.

Türkiye'de 15 milyon ücretli çalışan bulunduğunu aktaran Köksal, "2017'de asgari ücretliden 30 milyar lira vergi kesintisi yapılırken özel sektörde, bazı kişi ve gruplara 126 milyar liralık muafiyet ve istisna uygulanmıştır. Yani asgari ücretli 3 kuruşluk maaşından vergisini öderken millete küfreden müteahhidin vergi borçları silinmiştir. Bu yanlıştan, bu yandaş kayırmacılığından bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:08 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Ekonomi
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