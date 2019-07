ASGD'den pasaport açıklaması

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Başkanı İbrahim Erdoğan, Bosna Hersek'te yapılması planlanan etkinlik için gazeteci olmayan kişilere gri pasaport çıkartılmasına yardımcı oldukları yönündeki iddiaları yalanladı.

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) tarafından Bosna Hersek'te her yıl yapılan Kültür Sanat Festivali'ne götürülmesi planlanan kafiledeki gazeteci olmayan kişilere gri pasaportu verilmesiyle ilgili çıkan haberlere, ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan'dan cevap geldi. Etkinlikte Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki kardeşlik ilişkilerine katkı koymayı amaçladıklarını ve Bosna Hersek tarafından da bu etkinlik için 15'i folklor grubu olmak üzere 45 katılımcı istendiğini belirten Başkan Erdoğan, "Haberde iddia edildiği gibi gazeteci olmayanlara gri pasaport çıkartılmasını sağladığımız iddiasının gerçekle ilgisi yoktur. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne tarafımızdan sunulan pasaport talep yazısında da görüleceği gibi, gazeteci veya dernek üyesi ibaresi kullanılmadan, genel olarak katılımcıların tamamı için hizmet pasaportu talebinde bulunulmuştur. Şayet haberde ileri sürüldüğü gibi sadece gazetecilerden oluşan bir grubu götürseydik, başvuru adresimiz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olurdu, zira basın mensuplarına gri pasaport vermeye yetkili kamu birimi orasıdır. Büyükşehir Belediyesi'nin veya valiliğin, dolayısıyla devletimizin yanıltıldığı ithamı asla doğru değildir" şeklinde konuştu.



"Başka iddialara sebebiyet vermemek adına etkinlik tarafımızca iptal edilmiştir"



Bu etkinliğin turist gezisi olmadığını söyleyen İbrahim Erdoğan, "Başvuru dilekçesinden de anlaşılabileceği gibi Bosna Hersek'te her yıl yapılan Kültür Sanat Festivali'nde, Bursa ve ülkemiz temsil edilecekti. Bosna Hersek Devleti adına muhataplarımız ve proje ortağımız olan Gracanica Valiliği, Gracanica Belediyesi ile Stari Grad Srajevo Belediyesi resmi davet yazıları bunun kanıtıdır. Sonuç olarak, valiliğimiz doğal olarak iddiaları ciddiye almış ve bir karara varmıştır. Elbette bu karara saygılıyız. Daha başka asılsız iddialara sebebiyet vermemek adına da etkinlik bizim tarafımızdan iptal edilmiştir. Devletine ve milletine bağlı olan ASGD, sporun yanı sıra bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerle ülkemize katkı sağlamayı her daim sürdürecektir" diye konuştu. - İSTANBUL

