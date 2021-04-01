ASGD Kayseri Şube Başkanlığına Mehmet Fatih Kaymaz seçildi - Son Dakika

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu yapıldı.

ASGD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazeteciler Cemiyeti Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Yavuz Navruz aday olmadı. Tek listeyle gidilen genel kurulda Mehmet Fatih Kaymaz, yeni başkan seçildi.

Kaymaz, 25 Mayıs 1992 yılında Bursa'da kurulan ASGD'nin Türkiye'de 11 şube, 63 temsilcilik ve 712 üyeye sahip büyük bir aile olduğunu belirtti.

Kayseri Şubesi'nin kurucu Başkanı Mustafa Cengiz ve başkanlık görevini yürüten kişilerin ASGD'ye bugüne kadar büyük katkı sağlandığını aktaran Kaymaz, spor gazetecilerinin meslekleriyle ilgili sosyal ve kültürel çıkarlarının korunmasını, geliştirilmesini ve spor yapma gereksinimlerinin karşılanmasını hedeflediklerini kaydetti.

2014-2021 yılları arası ASGD Kayseri Şube Başkanı olarak görev yapan Yavuz Navruz da veda konuşmasında helallik istedi.