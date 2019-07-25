Son Dakika Haberleri: ASGEM hizmete hazır
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ASGEM hizmete hazır

1 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Valilik, Belediye, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası ile OSB Başkanlığının desteğiyle OSB'de kurularak yapımı tamamlanan, Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezinde incelemelerde bulundu.

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Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Valilik, Belediye, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası ile OSB Başkanlığının desteğiyle OSB'de kurularak yapımı tamamlanan, Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezinde incelemelerde bulundu.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından güdümlenen projeler arasında yer alarak Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinden faaliyet gösteren işletmelerin kalifiye eleman sıkıntısını gidermek ve sanayide ihtisaslaşmanın desteklenmesi amacıyla inşa edilerek yapımı tamamlanan Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak.

ASGEM Merkezini incelemeleri sırasında Vali Aykut Pekmez'e Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Metin Günay ve OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk eşlik etti.

Vali Aykut Pekmez, inşaatı tamamlanıp makine ve teçhizatın alınarak monte çalışmalarına başlandığı merkezde sınıf ve atölyeleri gezerek, önümüzdeki günlerde hizmete sunulup AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirileceği binanın son durumu ile ilgili ATSO Başkan Vekili Metin Günay'dan bilgi aldı.

İldeki sanayi tesislerinin kalifiye eleman sıkıntısını giderecek ve Adıyaman sanayisinin daha çok AR-GE ve innovasyona yönelmesini sağlayacak Sanayi geliştirme Merkezinde laboratuvarlar, tekstil ve konfeksiyon alanına yönelik uygulama atölyeleri, eğitim salonları, toplantı salonları ve bilgisayar sınıfları yer alacak. - ADIYAMAN
Adıyaman, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
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