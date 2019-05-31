Ashab-ı Kehf'te Kadir Gecesi yoğunluğu

Mersin
'de, milattan sonra 2. yüzyıl başlarında putlara tapmayı reddeden 7 gencin sığındığı rivayet edilen Mersin'in Tarsus
ilçesindeki Ashab-ı Kehf Mağarası, Kadir Gecesi
dolayısıyla ilgi gördü.
"Bin aydan hayırlı" olan Kadir Gecesi'nde mağaraya gelen vatandaşlar dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.
Mağaranın ilginç sarkıtlarında fotoğraf da çektiren vatandaşlar, ibadetlerini yan taraftaki camide yerine getirdi.
Kehf Suresi'nde anlatılıyor
Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi'nde bahsi geçen ve tüm dünyada "Yedi Uyurlar Mağarası" olarak bilinen mağara, diğer semavi dinlerin kitaplarında da anılıyor.
Milattan sonra 2. yüzyıl başlarında dönemin hükümdarı Dakyanus'un zulmünden kaçan 7 gencin beraberlerindeki bir köpekle mağaraya sığındığı ve burada 309 yıl uyuduğu rivayet ediliyor.
Ashab-ı Kehf Mağarası'nın Tarsus ilçesi dışında Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu da öne sürülüyor.
Kadir Gecesi dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tarsus'taki mağara, çeşitli kentlerden ziyaretçileri ağırlıyor.
Camiler de doldu
Kentte, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederken namaz kılıp dua etti.
Çocuklar da aileleriyle geldikleri camilerde dualara katıldı.
Osmaniye
Osmaniye'de de Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar camilere akın etti. Envar-ül Hamit Camisi'nde düzenlenen Kadir Gecesi programında İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu vaaz verdi, dua etti.
Kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.