Aşhanede yemekler türkülerle pişiriliyor - Son Dakika

Aşhanede yemekler türkülerle pişiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus ilçesinde hizmete açtığı aşhanede çalışanlar, pişirdikleri yemeklere sevgilerini katıyor

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesinin Tarsus ilçesinde hizmete açtığı aşhanede çalışanlar, pişirdikleri yemeklere sevgilerini katıyor. Yemekler, çalışanların söylediği şarkılar ve türkülerle özenle pişirilerek, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları olan ve Kriz Merkezine talepte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcacık yemeklerini ulaştırmayı sürdürüyor. Mersin merkezin yanı sıra geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta da hizmete açılan aşhanede her gün değişik yemekler pişiriliyor.

Sabahın erken saatlerinde çalışmalar başlıyor

Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi yanında bulunan ve Berdan Konukevi yerleşkesi içerisinde yer alan yemekhane, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde "Bizimkisi Bir AŞ Hikayesi" hizmetiyle Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi ekipleri tarafından kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Gençlik Kampı personelinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında yemekler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hazırlanmaya başlanıyor.

Her gün değişik yemeklerin çıktığı aşhanede çalışmaları takip eden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, yemeklerin hazırlanmasına veya paketlenmesine bizzat katılarak destek oluyor.

Yemekler, şarkılar ve türküler eşliğinde hazırlanıyor

Aşhanede çalışan Büyükşehir Belediyesi personeli ise işlerini şevk ve azimle yerine getiriyor. Ocaklarda pişen yemekleri paketlerken hep birlikte şarkılar ve türküler söyleyen çalışanlar, zorlu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sıcak yemek ulaştırabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Aşhanede hijyenik koşullarda hazırlanan sıcak yemekler, Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus'un dört bir tarafında bulunan dar gelirli vatandaşlara ücretsiz ulaştırılıyor.